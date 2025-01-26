«Все ясно, он застрял». Почему в Рязани часто ломаются и не слишком быстро меняются лифты

Неожиданно сломавшийся лифт, изнурительный подъем по лестницам, затянувшийся ремонт главного внутриподъездного транспорта — такая ситуация знакома жителям сотен рязанских многоэтажек. Причем речь идет не только о зданиях, построенных в эпоху СССР, но и о домах, возведенных в нынешнем веке. О том, почему подъемные механизмы стали чаще приходить в негодность и что делать рязанцам, чтобы поскорее починить или заменить их, поговорим в нашем небольшом обзоре.

Забытые подъемники

Сразу отметим, что ветшающие лифты признаны общефедеральной проблемой. В 90 х и начале нулевых годов плановая замена или ремонт этих устройств почти не велись, отсюда высокая аварийность подъемников в старых 9,10 12 и 16 ти этажках.

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Во многих жилых комплексах, появившихся на карте Рязани в прошедшие 20 лет ставились импортные лифты или модели мировых брендов, произведенные на отечественных заводах. Но они также не застрахованы от поломок. Но их своевременному ремонту мешает геополитика и логистические сложности . Нередко запчасти из-за рубежа приходится ждать месяцами.

Другая проблема- где взять деньги на ремонт.

Определенные виды работ обслуживающая лифты в энском доме организация выполняет по договору с управляющей компанией. Но замена крупных узлов и агрегатов в этом документе не предусмотрено. Все дело в том, что подобные действия проводятся на средства фонда капитального ремонта многоквартирных домовРязанской области (ФКР) Но представители этой организации в ответ на обращения управляющихкомпаний и лифтовиков разводят руками, давая понять, что готовы финансировать лишь замену лифта после 25 лет эксплуатации, ссылаясь на постановление № 116 регионального правительства от 28 марта 2023 года, где капитальный ремонт лифта на 100 % приравнивается к его замене.

И все пойдет по плану?

Но даже если фонд возьмется за дело и включит подъемник, расположенный по определенному адресу, в перспективный план работ, это не значит ,что капремонт будет осущетвлен оперативно.

По данным из открытых источников в Рязанской области по программе капремонта в 2023 году из-за несвоевременной поставки деталей одним из заводов-производителей было отремонтировано 38 из внесенных в план 120 лифтов.

В 2024 году положение выправилось и удалось заменить 117 лифтов, что соответствует плановому заданию. Впрочем, как пишут наши коллеги из РЗН.инфо, ссылаясь на ответ регионального министерства ТЭК и ЖКХ, в график ФКР на 2025 ый включено всего 40 лифтов.

Правду у фонда есть и свои резоны. Замена лифтов вместе с проектированием- один из самых дорогих видов работ по капремонту, их стоимость для одного подъемника в среднем составляет 3,5 миллиона рублей. Привести в порядок фасад или заменить трубы водоснабжения стоит существенно дешевле. Правда, не исключено, что план ФКР на 2025 ый год с учетом особого внимания областного правительства к деятельности этой организации будет скорректирован в сторону увеличения финансирования.

Личный вклад в общий комфорт

Кроме того, фонд гораздо охотнее пойдет на встречу жильцам дома, где лифты часто ломаются, если собственники смогут собрать часть средств самостоятельно. Здесь возможны два пути. Первый — целевой сбор с каждой квартиры, величина которого определяется на общем собрании. После его проведения и сбора обозначенной суммы ТСЖ или управляющая компания обращаются в фонд с просьбой выделить деньги на ремонт или замену. Второй- если у дома есть спецсчет, на который аккумулируются деньги для капремонта вероятность скорой замены подъемника с участием ФКР возрастает. Главное, чтобы люди отбросив инертность и косность поддержали идею замены ветшающего лифта, оформив свою волю с помощью решения общего собрания собственников многоквартирного дома.