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Специальная военная операция

ВС России выставили ультиматум западным наемникам в Великой Новоселке: сдача в плен или смерть

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Вооруженные силы России окружили около полутора тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников в районе Великой Новоселки в ДНР, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, российские военные замкнули кольцо вокруг населенного пункта около реки Кашлагач.

«Среди потенциальных 200-х боевики из Польши, Грузии и Великобритании», — говорится в публикации.

Большинство украинских военных состоят в 110-й ОМБр, они запрашивали отход, но разрешения не поступало.

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ВС России выставили им ультиматум: смерть или сдача в плен.

Противник пытается вырваться из окружения, но только за четверг потерял более полутора сотни человек.

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