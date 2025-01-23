ВС России выставили ультиматум западным наемникам в Великой Новоселке: сдача в плен или смерть

Вооруженные силы России окружили около полутора тысяч бойцов ВСУ и иностранных наемников в районе Великой Новоселки в ДНР, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, российские военные замкнули кольцо вокруг населенного пункта около реки Кашлагач.
Большинство украинских военных состоят в 110-й ОМБр, они запрашивали отход, но разрешения не поступало.
ВС России выставили им ультиматум: смерть или сдача в плен.
Противник пытается вырваться из окружения, но только за четверг потерял более полутора сотни человек.