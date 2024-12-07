Российские военные нанесли удар ФАБ-1500 по месту дислокации одной из худших бригад ВСУ в Харьковской области, которая прославилась пьянством на фронте, пишет SHOT .

Это произошло в районе Двуречного в на Купянском направлении. По данным телеграм-канала, украинское командование не дало бойцам 143-й бригады покинуть свои позиции или хотя бы перегруппироваться.

«В результате удара экипажем Су-34 уничтожено около 80 украинских военнослужащих», – говорится в публикации.

В 143-й бригаде ВСУ известны случаи пьянства командования, в последнее время возросло количество без вести пропавших, а также самовольного оставления части.