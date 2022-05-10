Врио губернатора Рязанской области рассказал президенту о главном приоритете

Павел Малков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Стенограмму онлайн-встречи Малкова с президентом России публикует сайт Кремля.

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Владимир Путин назвал Малкова опытным человеком, возглавляющим одну из серьёзных экономических структур в Москве.

— Меня Ваша биография привлекает особенно тем, что Вы были заместителем председателя правительства в данном случае Саратовской области. То есть Вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика, — сказал президент.

Рязанскую область глава государства назвал самым сердцем России.

Малков рассказал, что не раз бывал в Рязани и по работе, и с личными визитами. По его словам, люди — это главный приоритет.

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Врио губернатора попросил месяц на разработку стратегии развития региона, позиционирования в современных условиях. Одновременно с этим он планирует точечно решать проблемы, которые волнуют людей.