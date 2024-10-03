Время «двух Лун» испортит жизнь милионам россиян. Но кое-кто окажется под особой защитой

Несколько дней назад наступило крайне необычное явление — на небосклоне появилась ещё одна Луна. Визуально эффект «двух Лун» создаёт астероид 2024 РТ5, который задержится в гравитационном поле планеты целых 57 дней. С Земли он напоминает второй спутник.

Но всё не происходит просто так. И даже это небольшое явление имеет особое влияние на наши души и судьбы. Астрологи утверждают: «две Луны» принесут накал страстей, невозможность контролировать собственные эмоции. Даже те, кто обычно проявляет себя крайне сдержанно, потеряют выдержку. Но некоторые знаки Зодиака смогут извлечь выгоду из необычного явления, пишет издание 7days.

Например, в период «двух Лун» будет день, когда особенно повезёт Скорпионам. 5 октября витающая в воздухе позитивная энергия поможет им совершать большие победы. Переломными для Козерогов станут дни с 9 по 11 октября. Рожденные под покровительством этого знака смогут выплеснуть в этот период накопленные эмоции, наконец-то высказать всё, что они думают.

Важные перемены ожидают Рыб. В период с 12 по 13 октября они сделают выбор в пользу затворничества. Рыбы предпочтут меньше общаться с людьми, и для них это окажется замечательным решением, которое позволит укрепить внутренние ресурсы.

А вот 17 октября, в день наступления Полнолуния в Овне, стоит быть аккуратными всем знакам Зодиака. Есть риск принять необдуманные решения, последствия которых придётся долго разгребать.