Четверг, 3 октября, 2024

Время «двух Лун» испортит жизнь милионам россиян. Но кое-кто окажется под особой защитой

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Фото с сайта pxhere.com

Несколько дней назад наступило крайне необычное явление — на небосклоне появилась ещё одна Луна. Визуально эффект «двух Лун» создаёт астероид 2024 РТ5, который задержится в гравитационном поле планеты целых 57 дней. С Земли он напоминает второй спутник.

Но всё не происходит просто так. И даже это небольшое явление имеет особое влияние на наши души и судьбы. Астрологи утверждают: «две Луны» принесут накал страстей, невозможность контролировать собственные эмоции. Даже те, кто обычно проявляет себя крайне сдержанно, потеряют выдержку. Но некоторые знаки Зодиака смогут извлечь выгоду из необычного явления, пишет издание 7days.

Например, в период «двух Лун» будет день, когда особенно повезёт Скорпионам. 5 октября витающая в воздухе позитивная энергия поможет им совершать большие победы. Переломными для Козерогов станут дни с 9 по 11 октября. Рожденные под покровительством этого знака смогут выплеснуть в этот период накопленные эмоции, наконец-то высказать всё, что они думают.

Важные перемены ожидают Рыб. В период с 12 по 13 октября они сделают выбор в пользу затворничества. Рыбы предпочтут меньше общаться с людьми, и для них это окажется замечательным решением, которое позволит укрепить внутренние ресурсы.

А вот 17 октября, в день наступления Полнолуния в Овне, стоит быть аккуратными всем знакам Зодиака. Есть риск принять необдуманные решения, последствия которых придётся долго разгребать.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Белгородцам объяснили, почему на некоторых укрытиях есть номера

В Рязани 2 октября обновился температурный рекорд

В расписание рязанских электричек внесут изменения из-за ремонта путей

Работу «горячих линий» в регионе раскритиковал губернатор Павел Малков

В Петербурге в массовом ДТП погибла беременная женщина

Рязанка сообщила о мужчине, лапавшем девушек в автобусе

Как законно получить, хранить и можно ли передать оружие на нужды СВО? На вопросы рязанцев ответила Росгвардия

Соцсети: в Кадоме в аварии пострадали два человека

«Ростелеком» познакомил рязанских школьников с прошлым и настоящим отрасли связи

Женщина погибла при падении с высоты на улице Гоголя в Рязани

Рушится Лондон, все аппараты ломаются… Российский мальчик-Ванга предрёк Европе страшные события

Гендиректор завода «Красное знамя» получит «Благодарность от Земли Рязанской»