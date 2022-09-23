Врачи в Чувашии удалили пациентке опухоль весом более 35 кг

Гигантскую опухоль весом более 35 килограммов удалили хирурги Республиканского онкодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

В 2016 году у пациентки диагностировали доброкачественное новообразование яичника. В течение 6 лет после этого в больницу женщина не обращалась. Когда живот достиг гигантских размеров и ей стало трудно дышать, питаться и самостоятельно ходить, пациентка обратилась в Республиканский онкодиспансер.

«Врачи выявили гигантскую опухоль, занимающую весь объем брюшной полости. Была назначена операция. Бригада хирургов онкоторакального отделения в результате 4-часовой операции удалила опухоль размером 40 сантиметров в диаметре и весом более 35 килограммов. Понадобилось три хирурга, чтобы удержать огромную опухоль», — говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий онкологическим отделением № 3 Сергей Прокопьев, с опухолью таких невероятных размеров чувашские медики столкнулись впервые.

«Образование заняло весь малый таз, брюшную полость, оттесняло все внутренние органы вверх, прижимала мочевой пузырь. Мы выполнили тотальную экстирпацию — удалили опухоль с маткой и придатками. Процесс был запущенный, но, к счастью, доброкачественный. В результате гистологического исследования диагностирована фиброма яичника», — заявил врач.

Он также подчеркнул, что наиболее частная причина, по которой опухоль достигает больших размеров – несвоевременное обращение за медицинской помощью и пренебрежение диспансеризацией.

В сообщении отмечается, что послеоперационный период у женщины протекал без осложнений, через неделю после операции сняли швы, а больную выписали домой в удовлетворительном состоянии.