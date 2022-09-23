Врачи в Чувашии удалили пациентке опухоль весом более 35 кг

Гигантскую опухоль весом более 35 килограммов удалили хирурги Республиканского онкодиспансера, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.
В 2016 году у пациентки диагностировали доброкачественное новообразование яичника. В течение 6 лет после этого в больницу женщина не обращалась. Когда живот достиг гигантских размеров и ей стало трудно дышать, питаться и самостоятельно ходить, пациентка обратилась в Республиканский онкодиспансер.
Как рассказал заведующий онкологическим отделением № 3 Сергей Прокопьев, с опухолью таких невероятных размеров чувашские медики столкнулись впервые.
Он также подчеркнул, что наиболее частная причина, по которой опухоль достигает больших размеров – несвоевременное обращение за медицинской помощью и пренебрежение диспансеризацией.
В сообщении отмечается, что послеоперационный период у женщины протекал без осложнений, через неделю после операции сняли швы, а больную выписали домой в удовлетворительном состоянии.