Врачи спасли женщину, у которой остановилось сердце во время родов

В Екатеринбурге врачи из Клинического перинатального центра и Свердловской областной клинической больницы № 1 успешно спасли жизнь 36-летней женщине и ее новорожденному ребенку.

Во время родов у пациентки произошло редкое осложнение — эмболия околоплодными водами, что привело к остановке сердца. Благодаря слаженной работе медицинского персонала, мать и ребенок были спасены, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона (ДИП).

«Пациентка поступила в ЕКПЦ на 39-й неделе для естественных родов. После проведения необходимых обследований, включая УЗИ и кардиотокографию плода, была начата стимуляция родовой деятельности. Однако спустя шесть часов у женщины появились боли за грудиной, остановилось дыхание и ухудшилось состояние ребенка.

Акушеры-гинекологи оперативно провели кесарево сечение, чтобы спасти малыша. Сразу после рождения ребенка у матери остановилось сердце. Врачи в течение десяти минут проводили реанимацию, и на четвертой попытке удалось восстановить сердечный ритм», — рассказали в ДИП.

Для стабилизации состояния пациентке ввели около пяти литров инфузионных растворов, включая три литра компонентов крови, так как она потеряла около 2,3 литра крови. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. На четвертый день после операции, когда состояние стабилизировалось, ее отключили от ИВЛ и перевели в хирургическое отделение.

После успешного лечения мать и ребенок были выписаны из больницы.