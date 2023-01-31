Врачи скорой помощи спасли 41-летнего рязанца

Бригада скорой помощи спасла жизнь 41-летнего жителя Рязани. Подробности сообщили в минздраве Рязанской области.
Борис никогда не жаловался на здоровье, однако в последнее время у него появились непонятные симптомы, – пояснил отец пациента.
Фельдшер Марина Баранова оперативно и профессионально сделала всё необходимое – осмотр, капельница, несколько инъекций. Пациента срочно доставили в стационар.
Как выяснилось позже, мужчина находился на грани жизни и смерти из-за последствий недавней травмы. Промедление грозило большой бедой.
Отец пациента от всей души поблагодарил бригаду скорой, Марину Баранову за спасение сына, профессиональный подход к работе, ответственность, внимание и заботу.
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