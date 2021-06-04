Врачи рязанской скорой спасли 2-летнюю девочку

- Advertisement -

Житель Рязани поблагодарил врачей скорой помощи за спасение 2-летней дочери. Пост опубликовала группа Минздрава Рязанской области.

«У нашей малышки внезапно поднялась температура. Ребенок потерял сознание. Дочке два года и до этого дня она, практически, ни разу не болела», – рассказывает житель областного центра Егор.

Молодые родители вызвали скорую помощь. На адрес приехали врач Татьяна Бубякина, фельдшер Татьяна Полунина и водитель Сергей Бормотов.

«Нашей девочке ввели жаропонижающий препарат. Медработники быстро приняли решение: нужно срочно в стационар. Жена с дочкой поехали на машине скорой помощи. Я – за ними на своем автомобиле. Время – час пик. Городские дороги перегружены, кругом пробки. Признаюсь, был момент, когда я просто пришел в отчаяние. Водитель скорой работал филигранно, объезжал заторы, сокращал путь. Машина ехала с максимальной скоростью, были включены спецсигналы. Успели вовремя. Сейчас дочь и жена находятся в больнице, малышка чувствует себя гораздо лучше. От всей души благодарим за спасение нашей девочки», – говорит Егор.