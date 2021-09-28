Врачи рязанской БСМП осваивают новое направление хирургии

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Рязани активно развивают направление микрохирургии. Об этом сообщает региональный Минздрав.
По словам главврача клиники Виктора Филимонова, в сентябре в первом травматологическом отделении специалисты провели две подобные операции, уникальные для Рязанской области.
Географическое расположение Рязани позволяет развивать микрохирургию. Во многих операциях важно время, поэтому не каждый пациент успеет доехать до Москвы.
Развитие хирургии кисти в Рязани берёт начало с открытия новой БСМП. Тогда врачи провели одну операцию, но затем в планы вмешался COVID-19. В этом месяце в клинике провели две микрохирургических операции.
Один из пациентов получил травму четыре месяца назад, упав с высоты на металлический профлист. У молодого человека были повреждены сосуды, нерв, сухожилия. Сухожилия сшили в районной больнице, артерию перевязали, а вот для восстановления нерва требуется уже микрохирургическое вмешательство.