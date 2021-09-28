7 C
Рязань
Вторник, 28 сентября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниМедицина
Новости РязаниМедицинаМедицина новости для врачей

Врачи рязанской БСМП осваивают новое направление хирургии

7info
Врачи рязанской БСМП осваивают новое направление хирургии

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Рязани активно развивают направление микрохирургии. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По словам главврача клиники Виктора Филимонова, в сентябре в первом травматологическом отделении специалисты провели две подобные операции, уникальные для Рязанской области.

— Сложность данного направления состоит в том, что все манипуляции очень тонкие и деликатные, — отметил завотделением БСМП Александр Ольчев. — На операциях используются нити, которые достаточно трудно рассмотреть невооруженным глазом, ровно, как и иглы, которые для них используются.

Географическое расположение Рязани позволяет развивать микрохирургию. Во многих операциях важно время, поэтому не каждый пациент успеет доехать до Москвы.

Развитие хирургии кисти в Рязани берёт начало с открытия новой БСМП. Тогда врачи провели одну операцию, но затем в планы вмешался COVID-19. В этом месяце в клинике провели две микрохирургических операции.

Один из пациентов получил травму четыре месяца назад, упав с высоты на металлический профлист. У молодого человека были повреждены сосуды, нерв, сухожилия. Сухожилия сшили в районной больнице, артерию перевязали, а вот для восстановления нерва требуется уже микрохирургическое вмешательство.

— Мы убрали все рубцовые и нежизнеспособные ткани, а живые концы нервов микрохирургически сшили. Сейчас пациенту нужна грамотная реабилитация, которая так же есть в нашей клинике, — рассказал Ольчев.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,670ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]