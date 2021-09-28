Врачи рязанской БСМП осваивают новое направление хирургии

В больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Рязани активно развивают направление микрохирургии. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По словам главврача клиники Виктора Филимонова, в сентябре в первом травматологическом отделении специалисты провели две подобные операции, уникальные для Рязанской области.

— Сложность данного направления состоит в том, что все манипуляции очень тонкие и деликатные, — отметил завотделением БСМП Александр Ольчев. — На операциях используются нити, которые достаточно трудно рассмотреть невооруженным глазом, ровно, как и иглы, которые для них используются.

Географическое расположение Рязани позволяет развивать микрохирургию. Во многих операциях важно время, поэтому не каждый пациент успеет доехать до Москвы.

Развитие хирургии кисти в Рязани берёт начало с открытия новой БСМП. Тогда врачи провели одну операцию, но затем в планы вмешался COVID-19. В этом месяце в клинике провели две микрохирургических операции.

Один из пациентов получил травму четыре месяца назад, упав с высоты на металлический профлист. У молодого человека были повреждены сосуды, нерв, сухожилия. Сухожилия сшили в районной больнице, артерию перевязали, а вот для восстановления нерва требуется уже микрохирургическое вмешательство.