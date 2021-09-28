Врачи рязанской БСМП начали проводить микрохирургические операции

В рязанской БСМП начали осваивать микрохирургию. Об этом сообщает сайт областного правительства.

Специалисты больницы начали проводить сложные микрохирургические операции конечностей. В сентябре они осуществили два хирургических вмешательства, в ходе которых апробировали уникальные методики по соединению поврежденного нерва и пластики сложного перелома лучевой кости.

Операции проходили при участии специалистов столичного центра микрохирургии кисти имени А. К. Ерамишанцева.

По словам главного врача БСМП Виктора Филимонова, на сегодняшний день врачи БСМП способны проводить операции на уровне ведущих высокотехнологичных медицинских центров страны, с которыми широко налажено сотрудничество. В дальнейших планах – активное развитие микрохирургии в целом и, в частности, освоение операций по реплантации.