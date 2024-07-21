Воскресенье, 21 июля, 2024

Врачи Рязанской ОКБ спасли мужчину, который потерял сознание на чемпионате по картингу

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/okb_ryaz

Участник чемпионата России по картингу внезапно потерял сознание прямо во время соревнований в поселке Секиотово. Историю спасения пациента рассказали в группе Областной клинической больницы.

57-летний мужчина попал в ОКБ в состоянии клинической смерти. За его жизнь боролись врачи приемного покоя, кардиолог, кардиореаниматолог и рентгенэндоваскулярные хирурги. Пациенту удалось восстановить кровоток в сосудах сердца, и он выжил.

Состояние больного стабилизировалось. Сообщается, что пациента планируют переводить в профильное отделение для дальнейшего лечение.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области ожидаются грозы

Стала известно, кто погиб на воде в Спасском районе

В селе Болошнево Рязанского района горят два жилых дома

В Касимовском районе прошел фестиваль «Гусевские забавы»

Рязанец продал чужую «ГАЗель», которая давно стояла без движения

Появились подробности аварии с легковым автомобилем и мотоциклом в Ряжске

50 новых автобусов получит Рязанская область до конца 2024 года

Информацией о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Ряжска заинтересовался Бастрыкин

В Спасском районе утонул 46-летний мужчина

В ДТП в Рязани погиб доброволец Валентин Дмитриев

Жители деревни Наша Шацкого района живут без питьевой воды 13 лет

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Ряжском округе