Врачи Рязанской ОКБ спасли мужчину, который потерял сознание на чемпионате по картингу

Участник чемпионата России по картингу внезапно потерял сознание прямо во время соревнований в поселке Секиотово. Историю спасения пациента рассказали в группе Областной клинической больницы.

57-летний мужчина попал в ОКБ в состоянии клинической смерти. За его жизнь боролись врачи приемного покоя, кардиолог, кардиореаниматолог и рентгенэндоваскулярные хирурги. Пациенту удалось восстановить кровоток в сосудах сердца, и он выжил.



Состояние больного стабилизировалось. Сообщается, что пациента планируют переводить в профильное отделение для дальнейшего лечение.



