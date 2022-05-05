Врачи рязанской БСМП освоили новый метод лечения рака

В урологическом отделении БСМП города Рязани в течении года освоен и внедрён в практику новый метод высокотехнологической помощи больным с раком предстательной железы. Об этом сообщает группа клиники ВКонтакте.

- Реклама -

Речь идёт о лапароскопической радикальной нервосберегающей простатэктомии. Операции по удалению предстательной железы (радикальная простатэктомия) в настоящее время являются единственным способом радикального лечения при злокачественной опухоли этого органа. В ходе операции производится полное удаление простаты в пределах здоровых тканей. Также рядом с пораженной опухолью зоной удаляется жировая клетчатка и лимфоузлы, в которые могут проникать метастазы.

Лапараскопические операции с применением современных методик осуществляет главный врач БСМП, заведующий кафедрой урологии с курсом хирургических болезней РязГМУ, профессор Виктор Борисович Филимонов. Он поясняет: «Обычно после открытых операций течение и длительность послеоперационного периода занимали значительное время и усложняли жизнь пациенту. Лапароскопический доступ, который с успехом применяется в урологическом отделении БСМП, позволяет минимизировать операционную травму, что приводит к более быстрому восстановлению пациента».

Кроме того, оптическая система при лапароскопическом доступе позволяет хирургу более близко и четко видеть ткани, с которыми он работает во время операции. Это делает процесс высокоточным и снижает риск интраоперационных и послеоперационных осложнений, среди которых нередко отмечалось недержание мочи. Благодаря применяемым в БСМП методикам риск подобных осложнений значительно снижается.