Четверг, 2 марта, 2023
Татьяна Проводина

Врачи Рязанского онкодиспансера провели уникальную для региона операцию

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В феврале 2022 года в Рязанском онкологическом диспансере впервые прошла сложная операция на языке. Подробности рассказали в минздраве региона.

39-летняя женщина жаловалась на дискомфорт в языке, который появился полгода назад. Консервативное лечение не помогало. Врачи онкоцентра обследовали пациентку и выявили злокачественное новообразование боковой поверхности языка слева.

По словам главврача онкоцентра Алексея Григорьева, женщине провели высокотехнологичную операцию – гемиэксцизию языка с пластикой слизисто-мышечным лоскутом из внутренней части левой щеки на лицевой артерии. Таких операций в Рязанской области раньше не делали.

Удалённую часть языка реконструировали из собственной слизистой и мышцы пациентки. Новый язык сформирован из тканей самой пациентки и близких по структуре с её настоящим языком. Удалось сохранить естественные форму и подвижность, что снижает изменения в глотании, питании и разговорной речи.

Врач-онколог Алексей Скопин отметил, что косметического дефекта со стороны лица и шеи практически нет, что особенно важно для девушки.

Алексей Скопин: «На шее сделали один разрез по кожной складке и наложили косметический шов. Дефект на щеке замещается жировым телом Биша. Это может привести к небольшой асимметрии, которую позже легко скорректировать косметологическими процедурами»

Врачи онкологического центра подчёркивают, что операция требует невероятной точности и много времени. Хирургическое вмешательство длилось 5 часов и прошло успешно. Теперь в арсенале отделения Опухоли головы и шеи есть дополнительная методика для лечения и быстрой реабилитации пациентов.

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