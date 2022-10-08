Суббота, 8 октября, 2022
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Врачи оценивают состояние Паши Техника как стабильно тяжёлое

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Фото: © Кадр youtube.com

Врачи оценивают состояние Паши Техника как стабильно тяжёлое, сообщил телеграм-канал 112.

Источник пишет, что у рэпера было несколько приступов эпилепсии. Он попал в реанимацию после домашней вечеринки днём 7 октября.

Медики считают, что приступы могли начаться из-за попадания в дыхательные пути инородных предметов, жидкости. Воспалительный процесс в медицине называют лёгочной аспирацией.

Кроме того, у пациента диагностировали перелом носа. Травму музыкант мог получить при потери сознания, когда падал.

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