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Понедельник, 12 июля, 2021
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Врачи назвали «железные» основания медотвода от прививки против COVID-19

7info
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Основанием для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19 станут только тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность на компоненты введенных до этого вакцин. Об этом медики рассказали РБК.

Врачи заявили, что большинство хронических болезней, аллергических реакций основанием для медотвода быть не могут. Причины, указанные производителями вакцин, рассматриваются только для того, чтобы отложить прививку. Когда состояние человека нормализуется, вакцинироваться можно.

Тяжёлыми аллергическими реакциями кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал отек Квинке, анафилактический шок. Люди, у которых регистрировались такие проблемы при введении других препаратов, находятся под наблюдение аллергологов.

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