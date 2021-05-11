Врачи назвали семь способов замедлить старение мозга

- Advertisement -

Шведские медики перечислили семь способов, которые помогут замедлить старение мозга. Об этом, со ссылкой на издание Svenska Dagbladet, сообщает «Вечерняя Москва».

На первом месте рекомендация больше двигаться. Физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность возникновения деменции.

Кроме того, врачи рекомендуют хорошо высыпаться – спать в сутки надо не менее 7 часов.

Немаловажно и питание. Рацион человека должен быть насыщенным и разнообразным. Необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.

Нужно контролировать вес, так как лишние килограммы способствуют ухудшению когнитивных способностей. Необходимо заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника.

На состояние здоровья влияет и психологическое самочувствие. Врачи рекомендуют поддерживать хорошие отношения с окружающими людьми, избегать стрессов.

Ещё один немаловажный фактор – изучение чего-то нового. Учиться необходимо всю жизнь, так как это стимулирует образование новых клеток мозга.