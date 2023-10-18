Врачи назвали 3 ошибки после 30 лет, которые уносят годы жизни

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала «Российской газете» об ошибках, которые допускают женщины после 30 лет. Несоблюдение важных правил стоит россиянкам нескольких лет жизни.

Первая ошибка — допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится, восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники, яичники.

Вторая ошибка — игнорирование силовых тренировок, тренировок на гибкость. Из-за этого у женщин становятся дряблыми кожа, мышцы, появляется скованность при движении.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич настоятельно рекомендует следить за давлением, не допускать патологий сосудов. По её мнению, гипертония — это результат неправильного образа жизни, сама по себе болезнь не возникает.

Для снижения давления специалист рекомендует постоянную двигательную активность, хороший сон, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя.