Среда, 18 октября, 2023
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Врачи назвали 3 ошибки после 30 лет, которые уносят годы жизни

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Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала «Российской газете» об ошибках, которые допускают женщины после 30 лет. Несоблюдение важных правил стоит россиянкам нескольких лет жизни.

Первая ошибка — допускать дефицит витаминов и минералов, думая, что все как-то само восстановится, восполнится, не следить за гормональным фоном. Прежде всего это щитовидная железа, надпочечники, яичники.

Вторая ошибка — игнорирование силовых тренировок, тренировок на гибкость. Из-за этого у женщин становятся дряблыми кожа, мышцы, появляется скованность при движении.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич настоятельно рекомендует следить за давлением, не допускать патологий сосудов. По её мнению, гипертония — это результат неправильного образа жизни, сама по себе болезнь не возникает.

Для снижения давления специалист рекомендует постоянную двигательную активность, хороший сон, отказ от курения, ограничение употребления алкоголя.

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