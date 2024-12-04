Врачи из Уфы рассказали, при каких симптомах курильщикам нужно бежать к врачу

Курение наносит вред всем системам организма, включая печень. Врачи больницы № 43 в Уфе объяснили, какие сигналы организма должны насторожить курильщиков и стать поводом для визита к врачу. Пост опубликован на странице клинике ВКонтакте.
Что происходит с печенью во время курения?
- Нарушается кровоснабжение, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества.
- Замедляется усвоение витаминов и микроэлементов, необходимых организму.
- Синтезируются аномальные белки, которые не участвуют в восстановлении клеток.
- Образование и отток желчи нарушаются, что мешает нормальной работе желудочно-кишечного тракта.
- Печень хуже усваивает кальций, что сказывается на состоянии костей и зубов.
Как определить, что у курильщика есть проблемы с печенью?
- Изменение цвета кожи: серый, землистый или желтоватый оттенок.
- Проблемы с кожей лица: сухость или избыточное выделение кожного сала.
- Волосы становятся тусклыми и ломкими.
- Появляется боль и дискомфорт в правом подреберье, особенно при надавливании.
- Нарушения в работе пищеварения: частые расстройства ЖКТ, тошнота.
- Повышенная хрупкость костей, ногтей, зубов.
- Тяжёлое дыхание, одышка, кашель, усиливающиеся при физических нагрузках.
Что делать, если обнаружили у себя такие симптомы?
- Бросить курить.
- Обратиться к гастроэнтерологу.
Как ещё помочь печени?
- Отказаться от продуктов, которые трудно перевариваются.
- Увеличить потребление воды.
- Исключить алкоголь.
- Включить в рацион блюда с высоким содержанием белка и витаминов.
Как изменится организм со временем?
- Восстановится синтез никотиновой кислоты.
- Нормализуется кровообращение в печени.
- Повреждённые клетки будут заменены новыми, полноценными.
- Улучшится состав желчи и её отток, что положительно скажется на пищеварении.