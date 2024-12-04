Врачи из Уфы рассказали, при каких симптомах курильщикам нужно бежать к врачу

Курение наносит вред всем системам организма, включая печень. Врачи больницы № 43 в Уфе объяснили, какие сигналы организма должны насторожить курильщиков и стать поводом для визита к врачу. Пост опубликован на странице клинике ВКонтакте.

Что происходит с печенью во время курения?

Нарушается кровоснабжение, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества.

Замедляется усвоение витаминов и микроэлементов, необходимых организму.

Синтезируются аномальные белки, которые не участвуют в восстановлении клеток.

Образование и отток желчи нарушаются, что мешает нормальной работе желудочно-кишечного тракта.

Печень хуже усваивает кальций, что сказывается на состоянии костей и зубов.

Как определить, что у курильщика есть проблемы с печенью?

Изменение цвета кожи: серый, землистый или желтоватый оттенок.

Проблемы с кожей лица: сухость или избыточное выделение кожного сала.

Волосы становятся тусклыми и ломкими.

Появляется боль и дискомфорт в правом подреберье, особенно при надавливании.

Нарушения в работе пищеварения: частые расстройства ЖКТ, тошнота.

Повышенная хрупкость костей, ногтей, зубов.

Тяжёлое дыхание, одышка, кашель, усиливающиеся при физических нагрузках.

Что делать, если обнаружили у себя такие симптомы?

Бросить курить.

Обратиться к гастроэнтерологу.

Как ещё помочь печени?

Отказаться от продуктов, которые трудно перевариваются.

Увеличить потребление воды.

Исключить алкоголь.

Включить в рацион блюда с высоким содержанием белка и витаминов.

Как изменится организм со временем?