Среда, 4 декабря, 2024
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Врачи из Уфы рассказали, при каких симптомах курильщикам нужно бежать к врачу

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Алексей Самохин
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Курение наносит вред всем системам организма, включая печень. Врачи больницы № 43 в Уфе объяснили, какие сигналы организма должны насторожить курильщиков и стать поводом для визита к врачу. Пост опубликован на странице клинике ВКонтакте.

Что происходит с печенью во время курения?

  • Нарушается кровоснабжение, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества.
  • Замедляется усвоение витаминов и микроэлементов, необходимых организму.
  • Синтезируются аномальные белки, которые не участвуют в восстановлении клеток.
  • Образование и отток желчи нарушаются, что мешает нормальной работе желудочно-кишечного тракта.
  • Печень хуже усваивает кальций, что сказывается на состоянии костей и зубов.

Как определить, что у курильщика есть проблемы с печенью?

  • Изменение цвета кожи: серый, землистый или желтоватый оттенок.
  • Проблемы с кожей лица: сухость или избыточное выделение кожного сала.
  • Волосы становятся тусклыми и ломкими.
  • Появляется боль и дискомфорт в правом подреберье, особенно при надавливании.
  • Нарушения в работе пищеварения: частые расстройства ЖКТ, тошнота.
  • Повышенная хрупкость костей, ногтей, зубов.
  • Тяжёлое дыхание, одышка, кашель, усиливающиеся при физических нагрузках.

Что делать, если обнаружили у себя такие симптомы?

  • Бросить курить.
  • Обратиться к гастроэнтерологу.

Как ещё помочь печени?

  • Отказаться от продуктов, которые трудно перевариваются.
  • Увеличить потребление воды.
  • Исключить алкоголь.
  • Включить в рацион блюда с высоким содержанием белка и витаминов.

Как изменится организм со временем?

  • Восстановится синтез никотиновой кислоты.
  • Нормализуется кровообращение в печени.
  • Повреждённые клетки будут заменены новыми, полноценными.
  • Улучшится состав желчи и её отток, что положительно скажется на пищеварении.
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