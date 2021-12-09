Врачи БСМП успешно провели сложные операции по спасению жизни пациентов

Врачи БСМП в Рязани успешно прооперировали троих пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Удаление аневризмы аорты операция не уникальная, но сложная. Трудность ее заключается в том, что в процессе хирургического вмешательства происходит очень большая кровопотеря, поэтому проведение таких операций обеспечивается бригадой врачей. По словам заведующего отделением сосудистой хирургии Сергея Грязнова, успех определяется работой не только хирурга, но и всего медицинского персонала.

Что такое аневризма? Аневризма – это паталогическое состояние сосуда, при котором стенка его утончается, а сам сосуд в диаметре увеличивается. То есть если в норме брюшная аорта должна быть в диаметре до 4 сантиметров, то у больных аневризмой она может достигать 6-7 сантиметров. Стенка со временем истончается, и наступает момент, когда происходит разрыв. У пациентов начинается кровотечение, и в таких случаях из-за большой кровопотери их трудно даже доставить в больницу.

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Для того чтобы «исправить» измененный участок, врачи вшивают выше него протез и замещают аорту искусственным сосудом. За последние три недели специалисты БСМП прооперировали троих пациентов с аневризмой аорты. Двое из них были с разрывами, у одного была отложенная операция. Сергей Грязнов рассказывает: «Не дожидаясь разрыва, мы приняли решение прооперировать пациента, потому что у него были постоянные боли, и аневризма могла разорваться в любой момент, что привело бы к опасному для жизни состоянию. Сейчас двое пациентов уже успешно прошли восстановление, еще один – готовится к выписке».

Чтобы выполнять такие сложные хирургические манипуляции и предотвращать необратимые последствия заболевания, в Больнице скорой медицинской помощи созданы все необходимые условия и для пациентов, и для персонала клиники.