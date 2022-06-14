Врачи: ароматизаторы могут быть опасны для здоровья

Эфирные масла цветов, ароматизаторы и отдушки представляют серьёзную опасность. Об этом радио Sputnik сказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

С особой осторожностью, по словам эксперта, к таким веществам нужно относиться людям с заболеваниями органов дыхания. Парфюмерные отдушки могут вызвать сильные аллергические реакции, – предупредил Сергей Пурясев.

Следствием контакта с ароматическими веществами могут стать приступы удушья, отёк Квинке, ринит и бронхит. Аллергия может проявиться и в виде конъюнктивита, дерматита, кожной сыпи. Это происходит при контакте, например, с отдушкой для постельного белья или стиральным порошком. Бывают и расстройства пищеварения как реакция на пищевые ароматизаторы, – пояснил Сергей Пурясев.

Эксперт уточнил, что некоторые растения также могут навредить здоровью. Букеты, купленные в магазинах, тоже могут таить опасность, поскольку их обрабатывают пестицидами, – отметил пульмонолог. Сергей Пурясев советует нюхать цветы на улице вместо того, чтобы приносить их в квартиру или больницу.