Из-за высокого содержания в жидкостях химикатов и ароматизаторов при курении вейпа может происходить воспаление и повреждение бронхов, лёгочной ткани. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Лапа.

Специалист отметила, что до сих пор до конца не изучено, как ароматизаторы влияют на организм человека. По её мнению, вейпер ставит «эксперимент» над самим собой.

Ещё одна проблема жидкостей для курения — они могут стать причиной аллергии, если в дыме содержатся аллергены. Аллергические реакции у человека могут быть разными: появляется зуд, незначительное покраснение, припухлость кожи. Появляется раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта, ноздрей, сопровождающиеся отёчностью.

Самый плохой случай — анафилактический шок, от которого человек может просто умереть.