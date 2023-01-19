Четверг, 19 января, 2023
7info

Врач-терапевт рассказала, когда можно умереть при курении вейпа

На главнуюНовости мира
Изображение soumen82hazra с сайта Pixabay

Из-за высокого содержания в жидкостях химикатов и ароматизаторов при курении вейпа может происходить воспаление и повреждение бронхов, лёгочной ткани. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Лапа.

Специалист отметила, что до сих пор до конца не изучено, как ароматизаторы влияют на организм человека. По её мнению, вейпер ставит «эксперимент» над самим собой.

Ещё одна проблема жидкостей для курения — они могут стать причиной аллергии, если в дыме содержатся аллергены. Аллергические реакции у человека могут быть разными: появляется зуд, незначительное покраснение, припухлость кожи. Появляется раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта, ноздрей, сопровождающиеся отёчностью.

Самый плохой случай — анафилактический шок, от которого человек может просто умереть.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации