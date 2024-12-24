Врач Шмелева рекомендует есть не больше четырех шоколадных конфет на Новый год

На Новый год не рекомендуется съедать более четырех шоколадных конфет, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Яна Шмелева в интервью NEWS.ru. По словам специалиста, суточная норма сахара для взрослого человека составляет 40–75 граммов и включает в себя не только сладости, но также фрукты и другие продукты.

— Норма сахара для взрослого человека — 40–75 граммов в день, что включает сладости, фрукты и любую другую пищу. Безопасное количество сахара для здоровья — около 40 граммов в день, что соответствует примерно четырем шоколадным конфетам, — объяснила Яна Шмелева.

Врач также напомнила, что сахар содержится не только в сладостях, но и практически во всех продуктах питания. Особую опасность, по словам терапевта, представляют карамель, мармелад и другие изделия с высоким содержанием красителей. Эти продукты могут не только негативно сказаться на здоровье, но также вызвать аллергические реакции и высыпания.

Шмелева отметила, что наиболее безопасными сладостями являются те, которые сделаны на основе сухофруктов и орехов. В них содержатся полезные растительные жиры и микроэлементы. Однако даже такие лакомства следует употреблять в умеренных количествах.