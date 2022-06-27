Врач: Регулярный недосып и пропуск завтрака убивают организм

Главный хирург журнала Bariatric Journal Гектор Перис предупредил об ухудшающих здоровье привычках, – пишет Лента.ру. Доктор рассказал в интервью изданию ETNT, какие ошибки многие люди совершают каждый день.

Первая вредная привычка – пропускать завтрак. В этом причина усталости и упадка сил в течение дня, – объяснил эксперт. Съесть на завтрак Гектор Перис рекомендует что-нибудь полезное, а от продуктов с избыточным содержанием сахара, жира и соли следует отказаться.

Вторая привычка, от которой нужно избавляться – это регулярные недосыпы. Достаточное количество сна необходимо для поддержания здоровья, – подчеркнул врач. Он советует спать как минимум 8 часов в сутки.