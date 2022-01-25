Врач рассказала, почему избитые алтайские дети напомнили ей зомби

Работница алтайской больницы, где сейчас находятся найденный на морозе шестилетний мальчик и его братья, рассказала, что дети уже попадали в медучреждение в прошлом, пишет телеграм-канал SHOT.

По ее словам, ранее малышей госпитализировали избитыми. Однако малыши всегда твердят одно и то же: «Папа хороший».

«Ровно год назад эта ситуация повторилась: дети приехали абсолютно синие, средний был даже с синими ушами», – призналась женщина.

Медработница отметила, что дети как зомбированные повторяют, что «папа хороший, он нас любит».

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Жители села Селезнево утверждают, что женщина смирилась с избиениями детей, чтобы не портить отношения, а теперь и сама избивает собственных сыновей.

Ранее в Сети появилось шокирующее видео — на кадрах шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители «в воспитательных целях». Родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав сейчас рассматривает местный суд.