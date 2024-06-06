Врач рассказала об опасности молочных коктейлей в жару

Подмосковный терапевт Ширин Ораева назвала молочные коктейли опасными для употребления в жаркую погоду, так как они быстро теряют свои питательные вещества, витамины и пробиотики.

По словам врача, в условиях жары коктейли могут быстро портиться, что приводит к риску пищевого отравления, сопровождающегося диареей, рвотой и расстройствами желудка.

Кроме того, Ораева отметила, что молочные коктейли могут содержать ингредиенты, провоцирующие лимфатические реакции, такие как молоко, соль, орехи и клубника. Эти компоненты могут вызвать неприятные ощущения, включая вздутие и желудочные расстройства.

«Употребление коктейлей также может привести к обезвоживанию организма. Не следует забывать, что в молочных коктейлях содержится большое количество сахара, который стимулирует жажду, а также разнообразные добавки, не приносящие пользы здоровью», — добавила врач.

Ораева порекомендовала кефир в качестве лучшей альтернативы. Этот напиток содержит кальций, витамин D и полезные молочнокислые бактерии.