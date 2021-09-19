11.5 C
Рязань
Воскресенье, 19 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Врач рассказала о ситуации с отравлениями арбузом в Астрахани

Никита Брыкин
Врач рассказала о ситуации с отравлениями арбузом в Астрахани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Заведующая отделением острых отравлений ГКБ № 3 им. Кирова Наталья Бухарцева рассказала, что в Астраханской области не было смертельных отравлений арбузами, пишет kaspyinfo.ru.

По ее словам, производители сомневаются, что отравление полосатой ягодой может привести е столь печальным последствиям.

По словам медиков, опасность представляют нитраты, которые используются в качестве удобрений при выращивании арбузов. В организме нитраты превращаются в ядовитые соединения нитриты.

Кроме того, в жару сладкая влажная мякоть становится благоприятной средой для роста бактерий.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,640ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]