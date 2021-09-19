Врач рассказала о ситуации с отравлениями арбузом в Астрахани

Заведующая отделением острых отравлений ГКБ № 3 им. Кирова Наталья Бухарцева рассказала, что в Астраханской области не было смертельных отравлений арбузами, пишет kaspyinfo.ru.

По ее словам, производители сомневаются, что отравление полосатой ягодой может привести е столь печальным последствиям.

По словам медиков, опасность представляют нитраты, которые используются в качестве удобрений при выращивании арбузов. В организме нитраты превращаются в ядовитые соединения нитриты.

Кроме того, в жару сладкая влажная мякоть становится благоприятной средой для роста бактерий.