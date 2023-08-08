Врач рассказала о правильном питании при сердечно-сосудистых заболеваниях

Заведующий отделом ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Наталья Никитина рассказала о правильном питании про сердечно-сосудистых заболеваниях.

Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин, который охватывает различные сердечно-сосудистые заболевания, включая заболевания кровеносных сосудов, ишемическую болезнь сердца, аритмию, врожденные пороки сердца и сердечные инфекции. Хотя болезнь сердца является серьезным заболеванием, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рассмотрим один из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — здоровое питание для сердца: