Вторник, 8 августа, 2023
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Врач рассказала о правильном питании при сердечно-сосудистых заболеваниях

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Изображение от Freepik

Заведующий отделом ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Наталья Никитина рассказала о правильном питании про сердечно-сосудистых заболеваниях.

Сердечно-сосудистые заболевания — это общий термин, который охватывает различные сердечно-сосудистые заболевания, включая заболевания кровеносных сосудов, ишемическую болезнь сердца, аритмию, врожденные пороки сердца и сердечные инфекции. Хотя болезнь сердца является серьезным заболеванием, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рассмотрим один из способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — здоровое питание для сердца:

  1. Увеличьте потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты. Омега-3 — это полезный тип полиненасыщенных жиров. Жирные кислоты омега-3 обеспечивают защиту от сердечных заболеваний и содержатся в таких продуктах, как лосось, скумбрия, льняное семя и грецкие орехи, а также в некоторых витаминных и минеральных добавках.
  2. Увеличьте количество фруктов и овощей, которые вы потребляете каждый день. Поставьте перед собой цель съедать 10 порций свежих или замороженных продуктов в день. Полезные растительные вещества, содержащиеся во фруктах и ​​овощах, могут помочь предотвратить сердечные заболевания.
  3. Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам. Они являются отличным источником клетчатки и содержат несколько полезных питательных веществ, которые помогают регулировать кровяное давление и улучшают общее состояние здоровья сердца. Хотя цельнозерновые продукты намного полезнее, чем очищенные, диета с низким содержанием углеводов улучшает сердечно-сосудистую систему. Замените рафинированные зерновые продукты продуктами из цельного зерна. Выбирайте цельнозерновую муку, 100% цельнозерновой хлеб, хлопья с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновые макароны, овсяные хлопья, коричневый рис и ячмень. Держитесь подальше от белой или рафинированной муки, белого хлеба, замороженных вафель, печенья, кукурузного хлеба, яичной лапши, батончиков мюсли, жирных закусок, быстрого хлеба, тортов, пирогов, пончиков и попкорна с маслом.
  4. Сократите потребление углеводов. Выбирайте сложные углеводы, содержащие более 5 г клетчатки, чтобы оставаться здоровым.
  5. Держите размеры порций под контролем. Хотя то, что вы едите, важно для здоровья сердца, то, сколько вы едите, также является фактором улучшения общего состояния здоровья сердца. Воздержитесь от переедания, которое может привести к избыточному потреблению жира, холестерина и калорий.

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