Врач рассказала, к каким последствиям могут привести диеты

Нутрициолог Елена Башкирова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какой вред могут нанести диеты организму человека.

По словам специалиста, резкое ограничение питания непременно станет стрессом для организма, а это в перспективе спровоцирует не потерю веса, а, напротив, его набор.

Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как «голодные времена», поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес, — отметила Башкирова.

Строгие диеты приведут к срывам и перееданию, что скажется и на физическом, и на эмоциональном состоянии. Нутрициолог подчеркнула, что от таких «качелей» могут пострадать пищеварение, иммунитет, гормональная система и даже сексуальное влечение.

Отсутствие жиров приведет к проблемам с памятью и кожей, пищевых волокон – к запорам, а без белка животного происхождения организм не сможет строить мышцы.

Поэтому, подытожила Башкирова, диета должна подбираться в соответствии с образом жизни и вкусовыми предпочтениями и работать не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу.