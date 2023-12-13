Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Врач рассказала, к каким последствиям могут привести диеты

7info 2
Изображение от Freepik
spot_img

Нутрициолог Елена Башкирова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какой вред могут нанести диеты организму человека.

По словам специалиста, резкое ограничение питания непременно станет стрессом для организма, а это в перспективе спровоцирует не потерю веса, а, напротив, его набор.

Наш организм воспринимает резкое ограничение калорий как «голодные времена», поэтому начинает активнее откладывать жир. Чем чаще мы прибегаем к ограничительным диетам, тем сложнее будет в будущем нормализовать вес,

— отметила Башкирова.

Строгие диеты приведут к срывам и перееданию, что скажется и на физическом, и на эмоциональном состоянии. Нутрициолог подчеркнула, что от таких «качелей» могут пострадать пищеварение, иммунитет, гормональная система и даже сексуальное влечение.

Отсутствие жиров приведет к проблемам с памятью и кожей, пищевых волокон – к запорам, а без белка животного происхождения организм не сможет строить мышцы.

Поэтому, подытожила Башкирова, диета должна подбираться в соответствии с образом жизни и вкусовыми предпочтениями и работать не на краткосрочную, а на долгосрочную перспективу.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах