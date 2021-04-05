Врач рассказал, как распознать аллергию

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать аллергию. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

Комаровский разделил симптомы на пять групп:

Со стороны дыхательных путей — заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание.

Со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота, боли в животе.

Группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность.

Также аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения.

Слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.

Одной из самых опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок. При нем у человека появляется внезапный зуд, затрудненное дыхание, шок и снижение давления. Одним из признаков подобного проявления аллергии является нитевидный слабый пульс, а также обильное потоотделение и бледная кожа.