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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Врач рассказал, как распознать аллергию

Елена Лобанова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать аллергию. Слова специалиста приводит РИА «Новости». 

Комаровский разделил симптомы на пять групп: 

  • Со стороны дыхательных путей — заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание.
  • Со стороны желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота, боли в животе.
  • Группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность.
  • Также аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения.
  • Слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.

Одной из самых опасных форм проявления аллергии является анафилактический шок. При нем у человека появляется внезапный зуд, затрудненное дыхание, шок и снижение давления. Одним из признаков подобного проявления аллергии является нитевидный слабый пульс, а также обильное потоотделение и бледная кожа.

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