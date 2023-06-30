Пятница, 30 июня, 2023
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Врач рассказал, что нужно делать при укусе змеи

7info7
Фото Pxhere

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, что следует, и чего, напротив, нельзя делать при укусе змеи. 

Как рассказывает специалист, распространенное мнение, что при укусе нужно отсосать яд, является ошибочным. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Такие действия могут нанести травму и только ухудшить состояние человека. 

Также, по словам врача, нельзя прижигать место укуса, так как поверхностное воздействие не поможет снизить действие яда. Не стоит и накладывать жгут выше места укуса – это спровоцирует застой крови и омертвение ткани. 

Тимур Асанов отметил, что самое главное при укусе змеи – это, в первую очередь, вызвать скорую помощь. В ожидании врачей можно уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать его антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии.

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