Врач Радина рассказала, сколько полотенец должно быть у каждого члена семьи

Вопрос о количестве полотенец в ванной часто вызывает споры. Некоторые придерживаются мнения, что для каждой части тела нужна отдельная гигиеническая принадлежность, в то время как другие предпочитают использовать одно полотенце для всех нужд.

С медицинской точки зрения, использовать всего одно полотенце недопустимо. Врач-терапевт и косметолог Кристина Радина рассказала Life, что каждому человеку нужно как минимум четыре полотенца.

Вот основные рекомендации:

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Для лица: Используйте отдельное полотенце.

Для бани: Обязательно имейте отдельное банное полотенце.

Для рук: Можно использовать общее полотенце, например, вафельное.

Для ног: Также нужно выделить специальное полотенце.

Для волос: Если у вас длинные волосы, рекомендуется использовать отдельное полотенце для волос.

Для интимной гигиены: По желанию можно использовать отдельное полотенце, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

Режим замены и сушка полотенец

Зимний период: При меньшей частоте принятия душа полотенце можно менять раз в неделю.

Летний период: Из-за жары и частого принятия душа рекомендуется заменять полотенца ежедневно.

Влажные полотенца быстро становятся рассадниками бактерий, поэтому их необходимо тщательно просушивать после каждого использования.

Если у кого-либо из членов семьи имеются кожные заболевания или грибковые инфекции, полотенца должны быть индивидуальными. В таких случаях их следует менять ежедневно, и ими не должны пользоваться другие члены семьи.

Использование хотя бы четырех полотенец на человека помогает избежать переноса микрофлоры с одной части тела на другую, что снижает риск развития грибковых инфекций, дисбактериоза и других заболеваний. Особое внимание следует уделять тому, чтобы банное полотенце не использовалось для интимной гигиены.