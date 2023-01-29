Воскресенье, 29 января, 2023
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Врач предупредила, кому грозит заражение бычьим цепнем

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Изображение от KamranAydinov на Freepik

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала изданию «NEWS.ru», кому может грозить заражение бычьим цепнем.

По ее словам, речь идет о любителях строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками.

«По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — уточнила Чиркова.

Медик пояснила, что заражение происходит из-за того, что в пищу употребляют недостаточно обработанное мясо. Также причиной может быть нарушение гигиенических норм при готовке.

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