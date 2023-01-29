Врач предупредила, кому грозит заражение бычьим цепнем

Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала изданию «NEWS.ru», кому может грозить заражение бычьим цепнем.

По ее словам, речь идет о любителях строганины, вяленого мяса и шашлыков, нарезанных крупными кусками.

«По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — уточнила Чиркова.

Медик пояснила, что заражение происходит из-за того, что в пищу употребляют недостаточно обработанное мясо. Также причиной может быть нарушение гигиенических норм при готовке.