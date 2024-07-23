Вторник, 23 июля, 2024

Врач предупредил об опасных болезнях, которые могут переносить слепни

Автор: powder

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Врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко рассказал изданию Regions, чем на самом деле опасен укус слепня.

По его словам, среди опасных заболеваний, которыми грозит встреча с насекомым: лимфатический филяриоз, клещевой энцефалит, сибирская язва, полиомиелит, трипаносомоз, болезнь Шагаса.

«Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций», — пояснил Корниенко.

Специалист призвал срочно обратиться за медицинской помощью в случае трудностей с дыханием, тошноты, рвоты и потери сознания.

Люди, которые знают о своих реакциях на укусы, должны иметь при себе аптечку с препаратом, ранее рекомендованным врачом, добавил Корниенко.

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