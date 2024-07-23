Врач предупредил об опасных болезнях, которые могут переносить слепни

Врач Видновской клинической больницы Игорь Корниенко рассказал изданию Regions, чем на самом деле опасен укус слепня.

По его словам, среди опасных заболеваний, которыми грозит встреча с насекомым: лимфатический филяриоз, клещевой энцефалит, сибирская язва, полиомиелит, трипаносомоз, болезнь Шагаса.

«Заражение людей происходит редко, преимущественно в эпидемиологических очагах инфекций», — пояснил Корниенко.

Специалист призвал срочно обратиться за медицинской помощью в случае трудностей с дыханием, тошноты, рвоты и потери сознания.

Люди, которые знают о своих реакциях на укусы, должны иметь при себе аптечку с препаратом, ранее рекомендованным врачом, добавил Корниенко.