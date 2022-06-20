Врач перечислила основные признаки повышенного уровня сахара в крови

О признаках повышенного уровня сахара в крови «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Среди симптомов, характерных для сахарного диабета, специалист назвала жажду, учащённое мочеиспускание и сухость во рту.

Врач призывает обратить внимание на воспалительные заболевания половых органов и зуд: часто это следствие повышения уровня глюкозы в крови. Также признаками сахарного диабета могут быть общая слабость, гнойничковые высыпания на коже, усталость, астения, боли в мышцах, онемение пальцев рук и ног, – продолжила Романенко.

Для определения уровня сахара и подбора лекарства необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови, – отметила терапевт.