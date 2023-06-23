Врач перечислил инфекции, которыми можно заразиться на даче

На дачном участке людей подстерегают опасности, из-за которых серьёзно может пошатнуться здоровье. Среди них — серьёзные инфекции, которые могут переносить не только животные и насекомые. О них в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Те, кто на даче сажает овощи и цветы, рискуют заразиться столбняком. Споры столбняка находятся в земле, получить их можно тогда, когда натыкаешься на ржавый металлический предмет. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции.

Чтобы не заразиться этими заболеваниями, важно работать в перчатках в саду и в огороде, мыть руки не трогать грязными руками глаза — советует Хухрев.

В сельской местности также велик риск заразиться бешенством.

– Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ёжиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку, — рассказал врач.

Защитить от бешенства может только вакцинация. Проходить её нужно немедленно, если вас укусило незнакомое животное.

Укусы клещей, обитающих в том числе в Центральной России, могут приводить к заражению энцефалитом или боррелиозом. Врач отмечает: если вас укусил клещ, важно наблюдать за самочувствием и обращаться к врачу.