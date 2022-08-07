Врач перечислил 4 вредные привычки для биологических часов человека

Эксперт рассказал, какие привычки сбивают биологические часы и вредят здоровью, — пишет издание NVL.

Доктор Грег Поттер, эксперт в области сна, питания, метаболизма и физиологии физических упражнений, назвал вредные для здоровья привычки.

Мало прогулок на свежем воздухе

Хороший отдых на свежем воздухе снижает стресс и улучшает психическое здоровье. Эксперт рекомендует уделять прогулкам минимум два часа ежедневно.

Неправильное освещение дома

По словам врача, верхний свет — злейший враг, его нужно приглушить или выключить за два-три часа до сна.

Переедание в течение дня

Многие стараются бодрствовать 18 часов в сутки, с 6 утра до полуночи. Специалист советует придерживаться более короткого времени между приёмами пищи.

Малоподвижный образ жизни

Двигательная активность — третий фактор, тесно связанный с биологическими часами.

Грег Поттер: «Регулярные физические упражнения могут помочь нашим биологическим часам идти верно»

Нарушение биологических часов может приводить к хроническим заболеваниям, таким как диабет и дименция.