Врач перечислил 4 вредные привычки для биологических часов человека

Эксперт рассказал, какие привычки сбивают биологические часы и вредят здоровью, — пишет издание NVL.
Доктор Грег Поттер, эксперт в области сна, питания, метаболизма и физиологии физических упражнений, назвал вредные для здоровья привычки.
Мало прогулок на свежем воздухе
Хороший отдых на свежем воздухе снижает стресс и улучшает психическое здоровье. Эксперт рекомендует уделять прогулкам минимум два часа ежедневно.
Неправильное освещение дома
По словам врача, верхний свет — злейший враг, его нужно приглушить или выключить за два-три часа до сна.
Переедание в течение дня
Многие стараются бодрствовать 18 часов в сутки, с 6 утра до полуночи. Специалист советует придерживаться более короткого времени между приёмами пищи.
Малоподвижный образ жизни
Двигательная активность — третий фактор, тесно связанный с биологическими часами.
Нарушение биологических часов может приводить к хроническим заболеваниям, таким как диабет и дименция.