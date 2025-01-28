Врач Орфанова назвала неочевидные симптомы женских заболеваний

Гинекологические заболевания у женщин требуют особого внимания и своевременного лечения. Но их симптомы не всегда бывают очевидными, что часто становится причиной позднего обращения к врачу. О том, на какие признаки стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова.

Гинекологические заболевания включают в себя патологии женской репродуктивной системы (воспалительные, дисгормональные, гиперпластические). Причины их возникновения могут быть связаны с ранним (или беспорядочным) началом половой жизни, генетическими факторами, множественными стрессами, отсутствием здорового образа жизни и правильного питания, а также с воздействием неблагоприятной экологии и внешней среды.

«К сожалению, многие гинекологические заболевания имеют стертую клиническую картину. Их симптомы часто похожи на проявления других заболеваний, поэтому требуется тщательный сбор анамнеза, гинекологический осмотр, клинико-лабораторное обследование, функциональная диагностика и проведение дифференциального диагноза», — отметила врач.

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По словам Идилии Орфановой, к таким симптомам относятся: субфебрильная температура тела, общая слабость, недомогание, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, бессонница, повышенное потоотделение, снижение гемоглобина, скрытый дефицит железа, боли внизу живота при физической нагрузке.

К более явным симптомам относятся: периодические тянущие боли внизу живота и в области поясницы, изменение характера выделений из половых путей, неприятный запах из половых путей (особенно до и после менструации), дискомфорт при мочеиспускании, эпизоды недержания мочи при физической активности (например, при чихании, кашле или смехе), ощущение дискомфорта в области наружных половых органов и во влагалище, изменение характера менструаций (их периодичности, объема, болезненности), межменструальные кровянистые выделения, боли при половом контакте, а также патологические звуки и ощущение «широкого влагалища» при половом акте.

Необходимо обратить внимание на отсутствие беременности при регулярной половой жизни без контрацепции в течение одного года и более у женщин до 35 лет или в течение шести месяцев у женщин старше 35 лет.

«Своевременное обращение к акушеру-гинекологу позволяет провести полное обследование, включая клинико-лабораторные исследования и функциональную диагностику, точно установить диагноз и назначить подходящее лечение (консервативное, хирургическое или физиотерапевтическое). Это важный шаг для сохранения женского здоровья и улучшения качества жизни», — подытожила врач.