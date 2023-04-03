Врач Ольга Зайцева рассказала о связи образа жизни и сердечно-сосудистых заболеваний

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Александровна Зайцева рассказала о связи образа жизни и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно 17,9 млн человек умирает от сосудистых осложнений, что составляет 31% от всех других причин смерти в мире.

Существует ряд факторов, которые влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая возраст, пол, генетические особенности, отягощенный семейный анамнез по заболеваниям сердца, которые невозможно изменить. С другой стороны, к факторам, которые влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут быть изменены, относят артериальную гипертензию, ожирение, табакокурение, нарушения липидного и углеводного обмена, потребление алкоголя и физическую активность.

Здоровый образ жизни – эффективный метод снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом сосудов: ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, мозговых сосудистых нарушений и инсульта, недостаточности кровоснабжения мышц нижних конечностей (атеросклероз и гангренозные язвы).

На каждом из этапов жизни профилактика сердечно-сосудистых заболеваний играет очень важную роль и имеет ряд особенностей. Нездоровые привычки, закладываясь с самого раннего возраста, зачастую усугубляются в молодом и среднем возрасте. Согласно последним данным, на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний влияют факторы, воздействующие еще до рождения человека (например, гестационный диабет) и даже до зачатия (вес, особенности питания, физическая активность будущих родителей).

Курение и алкоголь остается одной из основных причин таких заболеваний во всем мире. Отказ от курения и алкоголя — это наиболее экономически эффективное вмешательство, которое можно предпринять для первичной профилактики снижения риска заболеваний сердца.

Правильное питание в молодом возрасте являются ключевыми факторами для жизни, свободной от хронических заболеваний в старости. Существует большое количество эпидемиологических исследований, доказывающих влияние изменений в диете на снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослые, соблюдающие средиземноморскую диету, имеют более низкий риск смертности по сравнению с таковыми, придерживающимися стандартной диеты. Средиземноморская диета состоит из большого количества свежего оливкового масла первого холодного отжима; овощей (особенно листовая зелень), фруктов, цельнозерновых, орехов и бобовых; умеренного потребления рыбы, нежирного мяса, нежирных молочных продуктов, птицы, вина и низкого потребления красного мяса и сладостей. Использование такой диеты приводит к снижению артериального давления и уровня холестерина липопротеинов. В то же время, употребление продуктов, которые богатые сахаром и рафинированными углеводами, транс- и насыщенные жиры, натрий, углеводы и мясные продукты (гамбургеры, хот-доги, мясные деликатесы) связаны с повышенным риском заболеваний сердца.

Физическая активность снижает риск многих заболеваний сердца, в том числе, снижает вероятность развития хронической сердечной недостаточности и сердечно-сосудистых катастроф. Не нужно быть марафонским бегуном, чтобы ощутить преимущества физической активности, потому что даже относительно небольшие уровни физической активности дают положительные эффекты. Исследование показывает, что обычному человеку нет необходимости вносить кардинальные (и потому тяжелые) изменения в привычный образ жизни, достаточно увеличить уровень физической активности до умеренного, чтобы значительно снизить риск кардиопатологии.