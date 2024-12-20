Некоторые заболевания у детей, особенно в раннем возрасте, требуют лечения в стационаре, чтобы избежать осложнений. Педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, в каких случаях необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью.
Желтуха новорожденных
Первая необходимость в госпитализации может возникнуть уже в период новорожденности. Часто у детей спустя 2–3 дня после выписки из роддома появляется желтушность кожи — это распространённое состояние, вызванное высоким уровнем билирубина в крови.
Заболевания дыхательных путей
Особенности строения дыхательных путей у детей раннего возраста делают их уязвимыми для ряда заболеваний, которые могут потребовать лечения в стационаре:
Острый бронхиолит.
Это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей у детей до двух лет, которое характеризуется обструкцией мелких бронхов. Проявляется шумным дыханием, кашлем, хрипами, слышимыми на расстоянии.
Острый стенозирующий ларинготрахеит (круп).
Заболевание гортани и трахеи сопровождается лающим кашлем, хриплым голосом и нарушением голосовой функции.
Обструктивный бронхит.
Воспаление бронхов среднего и крупного калибра проявляется сухим или влажным кашлем, раздуванием крыльев носа на вдохе и использованием вспомогательных мышц (шеи, плеч, живота) при дыхании.
Пневмония
Стационарное лечение также требуется при средне-тяжёлых и тяжёлых формах пневмонии, особенно если возникают осложнения или стартовая антибактериальная терапия оказалась неэффективной. В таких случаях высок риск интоксикации и дыхательной недостаточности.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Большинство острых заболеваний ЖКТ у детей протекает по типу гастроэнтероколита (воспаление слизистой желудка, тонкого и толстого кишечника). Основные симптомы:
Боли в верхней части живота, тошнота, многократная рвота, слабость и отказ от еды.
При энтерите — болезненность в животе, урчание, частый жидкий стул.
При колите — спазматические боли в левой нижней части живота, наличие примесей в кале, мучительные позывы к дефекации.
Особое внимание следует обратить на два опасных состояния:
Острый живот.
Требует немедленного осмотра и наблюдения детского хирурга в условиях стационара.
Обезвоживание.
Возникает из-за значительной потери жидкости (рвота, диарея, повышенное потоотделение).
Когда не стоит откладывать обращение к врачу
Дарья Нелюбина подчёркивает, что существуют абсолютные показания для госпитализации детей, которые регулируются клиническими рекомендациями.
Родителям следует внимательно следить за состоянием ребёнка и при появлении тревожных симптомов незамедлительно обращаться в педиатрическую службу.