Некоторые заболевания у детей, особенно в раннем возрасте, требуют лечения в стационаре, чтобы избежать осложнений. Педиатр «СМ-Клиника» для детей Дарья Нелюбина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, в каких случаях необходимо обратиться за экстренной медицинской помощью.

Желтуха новорожденных

Первая необходимость в госпитализации может возникнуть уже в период новорожденности. Часто у детей спустя 2–3 дня после выписки из роддома появляется желтушность кожи — это распространённое состояние, вызванное высоким уровнем билирубина в крови.

«Если на 4–5 день после рождения у ребенка нет тенденции к снижению желтушности, желтизна распространяется ниже пупочной линии, изменяется цвет стула или мочи, ребёнок становится вялым и сонливым, это повод обратиться к врачу. В таких случаях может потребоваться госпитализация», — пояснила Нелюбина.

Заболевания дыхательных путей

Особенности строения дыхательных путей у детей раннего возраста делают их уязвимыми для ряда заболеваний, которые могут потребовать лечения в стационаре:

Острый бронхиолит.

Это воспалительное заболевание нижних дыхательных путей у детей до двух лет, которое характеризуется обструкцией мелких бронхов. Проявляется шумным дыханием, кашлем, хрипами, слышимыми на расстоянии.

Острый стенозирующий ларинготрахеит (круп).

Заболевание гортани и трахеи сопровождается лающим кашлем, хриплым голосом и нарушением голосовой функции.

Обструктивный бронхит.

Воспаление бронхов среднего и крупного калибра проявляется сухим или влажным кашлем, раздуванием крыльев носа на вдохе и использованием вспомогательных мышц (шеи, плеч, живота) при дыхании.

«Общие симптомы таких заболеваний включают частый кашель, быстрое развитие обструкции, дыхательную недостаточность и ухудшение состояния ребёнка из-за накопления углекислого газа в крови. Эти состояния требуют круглосуточного наблюдения в стационаре», — подчеркнула врач.

Пневмония

Стационарное лечение также требуется при средне-тяжёлых и тяжёлых формах пневмонии, особенно если возникают осложнения или стартовая антибактериальная терапия оказалась неэффективной. В таких случаях высок риск интоксикации и дыхательной недостаточности.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Большинство острых заболеваний ЖКТ у детей протекает по типу гастроэнтероколита (воспаление слизистой желудка, тонкого и толстого кишечника). Основные симптомы:

Боли в верхней части живота, тошнота, многократная рвота, слабость и отказ от еды.

При энтерите — болезненность в животе, урчание, частый жидкий стул.

При колите — спазматические боли в левой нижней части живота, наличие примесей в кале, мучительные позывы к дефекации.

Особое внимание следует обратить на два опасных состояния:

Острый живот.

Требует немедленного осмотра и наблюдения детского хирурга в условиях стационара.

Обезвоживание.

Возникает из-за значительной потери жидкости (рвота, диарея, повышенное потоотделение).

Когда не стоит откладывать обращение к врачу

Дарья Нелюбина подчёркивает, что существуют абсолютные показания для госпитализации детей, которые регулируются клиническими рекомендациями.

«Несомненное преимущество лечения в стационаре — это предупреждение осложнений и сокращение длительности лечения. Важно своевременно обратиться за помощью, чтобы не упустить драгоценное время», — резюмировала педиатр.

Родителям следует внимательно следить за состоянием ребёнка и при появлении тревожных симптомов незамедлительно обращаться в педиатрическую службу.