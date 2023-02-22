Среда, 22 февраля, 2023
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Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к эндокринологу

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Врач Люаза Магаяева перечисляла порталу LIFE тревожные симптомы, указывающие на нарушение функций щитовидной железы.

По ее словам, у пациента может развиваться гипотиреоз, связанный с недостатком гормонов щитовидки.

В таком состоянии человек может чувствовать слабость, утомляемость, апатию, заторможенность. Также у него может наблюдаться выпадение волос, сухость кожи, запоры, нарушение менструаций, набор веса и отеки.

Магаяева призвала обратиться к эндокринологу при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании.

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