Врач назвала симптомы, при которых нужно срочно идти к эндокринологу

Врач Люаза Магаяева перечисляла порталу LIFE тревожные симптомы, указывающие на нарушение функций щитовидной железы.

По ее словам, у пациента может развиваться гипотиреоз, связанный с недостатком гормонов щитовидки.

В таком состоянии человек может чувствовать слабость, утомляемость, апатию, заторможенность. Также у него может наблюдаться выпадение волос, сухость кожи, запоры, нарушение менструаций, набор веса и отеки.

Магаяева призвала обратиться к эндокринологу при появлении дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании.