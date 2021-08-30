Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией

Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о продуктах, от которых следует отказаться перед вакцинацией для снижения риска побочных эффектов, пишет радио Sputnik.

Врач советует воздержаться от сладкого, так как прививка переносится тяжелее при повышенном уровне сахара в крови.

Харлов пояснил, что такая же ситуация с продуктами с большими количеством углеводов. Речь идет о картофеле, кашах, хлебе, которые также повысят уровень сахара.

Медик также рекомендовал в два раза сократить потребление фруктов. Вреднее всего до и сразу после прививки есть бананы, виноград и дыни, заключил Харлов.