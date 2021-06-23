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Среда, 23 июня, 2021
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Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть под кондиционером

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Врач назвала два правила, которые помогут не заболеть под кондиционером
Изображение Alexandr Litovchenko с сайта Pixabay
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Радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко назвала два правила, следуя которым, человек не заболеет в помещении с кондиционером.

Во-первых, нужно избегать резких перепадов температур. Если вы заходите из жары туда, где есть кондиционер, старайтесь постепенно снижать температуру. Для начала необходимо создать температурный интервал 6-8 градусов.

Во-вторых, не садитесь прямо напротив кондиционера. Самый оптимальный вариант — занять место на 1-2 метра от него. Кроме того, кондиционер не должен быть направлен на человека.

Кроме этого, врач посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционеров. Там могут скапливаться бактерии и пыль.

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