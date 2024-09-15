Врач назвал главные причины ожирения

Ожирение может стать причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза печени и панкреатита, сообщил хирург и преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью NEWS.ru. По его словам, избыточный вес также приводит к проблемам с суставами, особенно с коленными, из-за чрезмерной нагрузки на ноги.

Причин ожирения множество. Одной из них является малоподвижный образ жизни, при котором организм не расходует калорий больше необходимого минимума для поддержания жизнедеятельности. Любое движение создает дополнительную нагрузку и помогает сжигать лишние калории.

Еще одна причина — неправильное питание, при котором в рационе преобладают быстрые углеводы и жиры, накапливающиеся в организме в виде жировой ткани, отметил Умнов.

Избавиться от таких продуктов непросто, поскольку производители добавляют в них специальные добавки и соли. В итоге еда лишь заполняет желудок, но чувство насыщения быстро проходит.

Проблемы с лишним весом нельзя определить только по индексу массы тела, так как он может быть неточным. Сравниваются лишь рост и вес человека. Более точную картину дает тредмил-тест, который показывает распределение жировой ткани по органам. Также стоит обратить внимание на появление лишних складок на животе и одышку при обычных физических нагрузках, а тем более в состоянии покоя, подчеркнул хирург.