Известно, что на вес человека влияют различные гормоны, такие как Т3, Т4, ТТГ, тестостерон, эстроген и кортизол. Однако недавние исследования выявили ещё два гормона, которые могут оказывать влияние на фигуру — ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и ГИП (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид). Об этом пишет «Доктор Питер».

Эти гормоны стимулируют секрецию инсулина в ответ на приём пищи. Если они работают неправильно, то могут возникнуть проблемы с инсулином и чувством сытости, что приводит к увеличению аппетита.

По словам известного британского эндокринолога Франклина Джозефа, гормональный дисбаланс, особенно связанный с ГПП-1 и ГИП, часто упускают из виду как причину увеличения веса. Однако это имеет решающее значение для эффективного контроля веса.

Признаки гормонального дисбаланса

Если без видимых причин вес начал расти, а диеты и спорт уже не помогают, то стоит обратить внимание на следующие признаки:

Вечный голод: вы постоянно чувствуете голод, не можете насытиться после еды, испытываете сильную тягу к сладкой и углеводной пище. Это может быть признаком гормонального дисбаланса и замедления метаболизма.

Постоянная усталость: вы достаточно спите и отдыхаете, но всё равно чувствуете себя уставшим. Проблемы со сном также могут указывать на гормональный дисбаланс.

Перепады настроения: раздражительность, беспокойство или депрессия могут быть индикаторами гормонального сбоя. У женщин из-за этого также нередко нарушается менструальный цикл.

Профессор Франклин Джозеф объясняет, что многие люди не могут похудеть не потому, что у них нет силы воли, а потому, что их гормоны работают против них. Если вы испытываете эти симптомы, то, возможно, пришло время обратиться к врачу.

Гормональный дисбаланс можно исправить с помощью правильного лечения, которое поможет взять вес под контроль и улучшить общее состояние здоровья. Кроме того, важно соблюдать сбалансированную диету, быть физически активным, хорошо высыпаться и минимизировать уровень стресса.