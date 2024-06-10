Врач Кузьмин рассказал о скрытой опасности детских травм

Доктор Кузьмин из Подмосковья предупредил о скрытых угрозах детских травм, подчеркнув, что их предотвращение имеет первостепенное значение, так как последствия могут быть очень серьезными.

Особенности строения детского организма таковы, что любая травма может иметь печальные последствия, рассказал Regions детский врач-невролог видновской КБ Дмитрий Кузьмин.

«Один случай произошел, когда родители привели месячного младенца на профилактический осмотр в нашу поликлинику. Ребенок не был пристегнут в переноске и, по несчастливому стечению обстоятельств, выпал лицом на асфальт. Экстренный осмотр невролога и педиатра выявил повреждение слизистой полости рта и закрытую черепно-мозговую травму», — рассказал Кузьмин изданию Regions.

Мать и ребенок были срочно госпитализированы для лечения и динамического наблюдения в стационаре.

«У детей часто встречаются отсроченные кровотечения из сосудов головного мозга после механических травм. Это серьезная патология, которая может иметь тяжелые последствия», — пояснил невролог.

Он отметил, что у детей центр тяжести смещен на голову, поэтому они чаще падают головой вниз.

«Это опасно, потому что у детей органы активно растут и сильно кровоснабжаются, сосуды у них пока податливые. Головной мозг у малышей не занимает всю черепную коробку и может двигаться внутри нее, что при резких движениях может привести к ушибам и кровоизлияниям», — объяснил эксперт.

Даже при своевременном выявлении и лечении отсроченные кровотечения из сосудов мозга могут иметь долговременные последствия.

«Повышение внутричерепного давления, судороги при подъеме температуры, головные боли и снижение адаптации к нагрузкам в более старшем возрасте — вот возможные последствия», — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что ребенок, перенесший закрытую черепно-мозговую травму, должен регулярно проходить осмотр у невролога.