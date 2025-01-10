Врач Хайкина призвала не устраивать голодовку после праздников

После праздников многие сталкиваются с парой лишних килограммов, а вместе с этим появляется желание как можно быстрее от них избавиться. Как показывает практика, одним из самых популярных способов становится голодовка, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина.

«Голодовка — это сильнейший стресс для организма. В первые дни тело начинает использовать запасы гликогена, которые хранятся в печени и мышцах. Вместе с гликогеном уходит вода, что создает иллюзию быстрого похудения. Однако спустя несколько дней организм переходит в режим экономии энергии», — пояснила Хайкина.

По словам специалиста, это, во-первых, приводит к замедлению метаболизма. Голод служит мощным сигналом для организма о наступлении «трудных времен», что заставляет его замедлять все процессы для сохранения энергии. Метаболизм — это как раз траты энергии, которые в таком случае снижаются.

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Во-вторых, голодовка приводит к потере мышечной массы. Организм, испытывая нехватку питания, использует все доступные источники энергии, и мышцы расходуются в первую очередь.

«В результате возникает так называемый “эффект йо-йо”. Даже если вы не вернетесь к прежнему режиму питания, организм постарается восполнить потерянные запасы, из-за чего вес неизбежно вернется. Кроме того, возможно появление гормональных нарушений: у женщин резкое снижение калорийности может вызвать сбои в менструальном цикле, а у мужчин — снижение уровня тестостерона. Также существует риск проблем с пищеварением: длительное отсутствие пищи может привести к гастриту или обострению хронических заболеваний желудка», — предупредила врач.

Дарья Хайкина отметила, что для избавления от лишнего веса после праздников лучше выбирать безопасные и проверенные методы. Голодовка после новогодних застолий — это не решение, а прямой путь к новым проблемам со здоровьем.

«Важно помнить, что похудение — это процесс, требующий времени и грамотного подхода. Не нужно наказывать себя за праздничные излишества, лучше заботиться о своем теле. Ведь здоровье — это не временная цель, а главный ресурс на всю жизнь», — подчеркнула Хайкина.