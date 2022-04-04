Врач Голахова рассказала, какие анализы надо сдать после COVID-19

Врач клинико-диагностической лаборатории Рязанской ОКБ им. Семашко Александра Голахова рассказала о стандартном наборе анализов, которые нужно сдать после перенесённого COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

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Список необходимых анализов следующий:

ОАК (общий анализ крови),

ОАМ (общий анализ мочи),

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биохимические показатели,

коагулограмма,

Д-димер.

Общий анализ крови поможет выявить признаки воспалительных процессов, анемии, аллергии и возможных иммунных проблем. С помощью общего анализа мочи можно определить наличие/отсутствие воспалительных изменений в мочевой системе, почечную и внепочечную патологию.

С-реактивный белок (СРБ) – маркер воспаления. АлТ, АсТ, ГГТ – биохимические показатели, указывающие на наличие или отсутствие патологии в печени; цифры креатинина и мочевины характеризуют состояние почек.

Повышение глюкозы, которое наблюдается при лечении ковида гормонами, может спровоцировать сахарный диабет. Поэтому его значение также нужно контролировать.

Коагулограмма и Д-Димер – это комплексное исследование крови, которое позволит выявить риск тромбообразования или кровотечения. Важно вовремя оценить значение этих показателей и при необходимости назначить соответствующую терапию.

Вышеперечисленные анализы лучше сдавать через две недели после выздоровления. С полученными результатами нужно обязательно обратиться к врачу для их полной расшифровки и, возможно, назначения лечения.

Ещё одним способом контроля состояния организма является диспансеризация. Если вы переболели COVID-19, то можете пройти углублённую диспансеризацию в поликлинике по месту жительства, к которой вы прикреплены.