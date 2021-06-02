Врач — гинеколог насиловал пациенток во время осмотра

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Доктор Джеймс Хипс в течение 9 лет медицинской практики насиловал пациенток.

В США предстал перед судом врач-гинеколог Джеймс Хипс. Мужчине предъявляются обвинения по факту совершения насильственных действий, совершенных над пациентками, находившимися без сознания.

Обвинение выдвигается по 21 случаю сексуального насилия. Следственные документы фиксируют 7 подобных инцидентов.

Медицинской практикой доктор занимался в 2008 по 2018 год. Именно в эти даты зафиксированы нетипичные осмотры со стороны врача. Более 300 пациенток заявили о том, что осмотры проводились без перчаток, а во время проведения УЗИ совершал «неадекватные» движения устройством аппарата.

64-летний Хипс был арестован в июне 2019 года. Его могут приговорить к 91 году тюремного заключения, — передаёт Lenta.ru