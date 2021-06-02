19.4 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Врач — гинеколог насиловал пациенток во время осмотра

7info7
- Advertisement -

Доктор  Джеймс Хипс  в течение 9 лет медицинской практики насиловал пациенток.

В  США предстал перед судом врач-гинеколог Джеймс Хипс. Мужчине предъявляются обвинения  по факту совершения насильственных действий, совершенных над пациентками, находившимися без сознания.

Обвинение выдвигается по 21 случаю сексуального насилия.  Следственные документы фиксируют 7 подобных инцидентов.

Медицинской практикой доктор занимался в 2008 по 2018 год. Именно в эти даты зафиксированы нетипичные осмотры со стороны врача. Более 300 пациенток заявили о том, что осмотры проводились без перчаток, а во время проведения УЗИ совершал «неадекватные» движения  устройством аппарата.

64-летний Хипс был арестован в июне 2019 года. Его могут приговорить к 91 году тюремного заключения,  — передаёт Lenta.ru

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]