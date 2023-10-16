Понедельник, 16 октября, 2023
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Врач-дерматолог рассказала, почему опасно самостоятельно удалять бородавки и папилломы

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Врач-дерматолог Наталья Махнова рассказала, почему нельзя удалять бородавки и папилломы самостоятельно.

Так, большинство людей для удаления новообразований на коже используют лекарства на основе чистотела. Их производители заверяют, что средства эффективно удалят бородавки, сухие мозоли и папилломы, но на самом деле это не так безопасно, как кажется на первый взгляд.

«Это кислота. Чистотел может убить человека. Люди его покупают в аптеке и самостоятельно пытаются избавиться от бородавок или папиллом, но откуда они знают, на что конкретно попадает кислота?» — поделилась врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Врач предупредила, что самое безобидное, что может произойти при удалении папиллом и бородавок чистотелом — появление рубцов: кислота, попадая на кожу, поражает и здоровые ткани.

Махнова подчеркнула, что перед любой процедурой нужна консультация специалиста – только он после диагностики сможет сказать, что и как следует сделать с кожным новообразованием.

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